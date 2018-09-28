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Nusret müşterilerini yaktı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Etiler'de bulunan ünlü et lokantası Nusret'te yapılan alev şovu sırasında, alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

28 Eylül 2018 Cuma 15:30
Nusret müşterilerini yaktı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Etiler'de bulunan ünlü et lokantası Nusret'te yapılan alev şovu sırasında, alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre şöyle gelişti; Restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

ÇEK KADIN TURİST AĞIR YARALANDI

Alevler bar kısmında eşi Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı kadın turist Krisryna Tresnakova'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına eşi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak turist kadının vücudunda yanıklar oluştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:30
  1. nusret

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