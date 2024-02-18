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Gündem Nuseyrat Mülteci kampına saldırıda 10 sivil şehit oldu! Bölgedeki can pazarı kamerada
Gündem

Nuseyrat Mülteci kampına saldırıda 10 sivil şehit oldu! Bölgedeki can pazarı kamerada

Yeniakit Publisher
2024-02-18 15:55:00 - 2024-02-18 16:07:41

İsrail ordusu, bombardıman kaçan Filistinlilerin sığındığı Nuseyrat Mülteci Kampı ile Zawaida bölgesindeki sivillerin evlerini bombaladı.

Bombardımanda 10 Filistinli şehit olurken, onlarca sivil de yaralandı.

Katil İsrail, dünyanın gözleri önünde sivilleri doğrudan hedef almaya devam ediyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgede 28 bin 858 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail ordusu her geçen gün sivillere yönelik katliamını sürdürüyor.

9 evi hedef aldılar!

Siyonistler bugün de Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde 3, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda 5 ve Zawaida bölgesinde 1 ev olmak üzere sivillerin sığındığı 9 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 10 Filistinli şehit oldu, onlarca sivil yaralandı.

Bölgedeki saldırılardan sonra yaşanan can pazarı kameralara yansırken, yerleşim yerlerinin sakinleri saldırıların herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlendiğini söyledi.
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