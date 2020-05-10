Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesine ziyaret

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Nusaybin'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve devriye gezen ekibe taş attığı için polis tarafından kovalanması sosyal medyada yer alan çocuğun ailesini ziyaret etti.

Başkan Kılıç beraberinde AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve bazı partililerle Fırat Mahallesi'ndeki Erdal ailesinin evine geldi.

Yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Kılıç, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından hemen sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta öncülüğünde olayın takipçisi olduklarını dile getirdi.

Mardin Valisi ve İl Emniyet Müdürü ile görüşerek gerekli bilgileri aldıktan sonra aileyi ve çocuğu ziyaret ettiklerini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Tabii bu olayın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Olayı duyar duymaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta arayarak olay hakkında bilgi istedi. Biz de gerekli bilgileri paylaştık. Bu münferit olay neticesinde resmi makamlar tarafından soruşturma başlatılarak ilgili görevli açığa alındı. Yaşanan olay her ne şekilde olursa olsun maksadını ve amacını aşmıştır, tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir."

Olayı polis teşkilatına mal etmenin yanlış olacağını vurgulayan Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 sürecinde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, milletçe dayanışma ve kenetlenme içerisinde olunan bir zamanda münferit bir olayı kasıtlı şekilde yayarak kardeşlik ruhuna zarar verilecek hareketlerden kaçınmak gerekir."

Baba Mehmet Erdal'ın, görüşmede olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın telefonla kendisi, eşi ve oğlu ile telefonda görüşmesini ilettiğini aktaran Kılıç, "Ailenin yanında olduğumuzu hissettirdik. Bugün itibarıyla aileyi ziyaret ettik, çocuğumuzu gördük. Çocuğumuzun iddia edildiği gibi fiziki bir engeli bulunmuyor. Gayet sağlıklı, geçmiş olsun temennisinde bulunduk." diye konuştu

- Olay

Nusaybin'in Fırat Mahallesi'nde 24 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sırasında devriye gezen polis ekiplerine bir grup tarafından taş atılmış, ekip aracından inen görevli polis memuru, taş atan grubu dağıtmak amacıyla havaya bir el ateş etmişti.



