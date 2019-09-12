Nurten öğretmene bir ödül de Hindistan’dan Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki “En iyi 10 öğretmen” arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl da AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki “En iyi 10 öğretmen” arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl da AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü. Akkuş, ödülünü 15 Eylül’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de alacak. Nurten Akkuş “Çocukların ve ailelerin dünyasına etki eden projelerin dünyanın birçok ülkesinde uygulanması mutluluk verici” dedi.

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