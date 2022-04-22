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Spor Nuri Şahin'den Galatasaray'a mesaj!
Spor

Nuri Şahin'den Galatasaray'a mesaj!

Son dönemde Galatasaraylı başkan adaylarının açık açık ismini verdiği Teknik Direktör Nuri Şahin, takım ismi vermeden sarı-kırmızılı kulübe gönderme yaptı. Şahin, Antalyaspor'da mutlu olduğunu ve açıklamalarda ilgilenmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:34:00 -
Nuri Şahin'den Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray Başkan Aday Metin Öztürk’ün, “Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak” sözlerin ardından Antalyaspor Kulübü ile Öztürk arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın öznesi olan teknik direktör Nuri Şahin ise sessizliğini bozdu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerle bir araya gelen Nuri Şahin, gelen sorular karşısında isim vermeden Galatasaray’a mesaj gönderdi.

Bir öğrencinin, “Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?” sorusuna yanıt veren Nuri Şahin, Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı. Kulüp ismi kullanmayan Şahin, “Antalyaspor’da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum” ifadelerine yer vererek, hakkında çıkan iddialara ilk kez karşılık vermiş oldu.

Ersun Yanal'ın ardından Antalyaspor'da futbolcu & hoca olarak göreve gelen Nuri Şahin, saha kenarındaki performansıyla göz kamaştırıyor. Son 11 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar kalesinde sadece 5 gol gördü ve 27 puan topladı.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, üst üste 6 maç kazanarak, 4. sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4 indirdi ve Avrupa kupaları umudunu devam ettirdi.

İlk teknik direktörlük deneyimi olan Antalyaspor'da bu sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki Nuri Şahin, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Şahin 1,74 puan ortalaması tutturdu.

Kaynak: Ajansspor

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