Nuri Pakdil'in vefatından 10 dakika önceki görüntüleri Usta edebiyatçı Nuri Pakdil'in, vefatından 10 dakika önce çekilen görüntüleri yayınlandı.

Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Usta kalem, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Vefatından 10 dakika önce... Necip Evlice, Pakdil'in vefat etmeden 10 dakika önce, sevenlerine yolladığı son mesajını yayınladı. Yayınlanan görüntülerde usta şair, "Dua eden arkadaşlara, selam gönderen arkadaşlara bizlerden devrimci selamlar" ifadesini kullandı... Kudüs aşığı bir devrimci İki cihan serveri Hz. Muhammed'in (s.a.s) en büyük devrimci olduğunu savunan Nuri Pakdil, dilinden bir an bile "Kudüs" ve "devrim" kelimelerini düşürmedi. "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum" sözleriyle bilinen Nuri Pakdil'in, meşhur devrimci selamı da hafızalardan silinmeyecek. Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü! Merhum Nuri Pakdil'in meşhur devrimci selamlaması

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