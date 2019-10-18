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Nuri Pakdil ne zaman ve nerede defnedilecek?

Nuri Pakdil 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki Nuri Pakdil ne zaman ve nerede toprağa verilecek?

18 Ekim 2019 Cuma 14:40
Nuri Pakdil ne zaman ve nerede defnedilecek?

Nuri Pakdil 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki Nuri Pakdil ne zaman ve nerede toprağa verilecek? 

7 güzel adam olarak bilinen edebiyatçılarla birlikte iyi bir ağabey olarak tanınan Nuri Pakdil, tedavi gördüğü hastanede Hak’a yürüdü. Türk edebiyatının önemli isimleri arasında bulunan Pakdil, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyordu. Pakdil'in vefat haberi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. İbrahim Kalın, şunları kaydetti: "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun." 

Nuri Pakdil ne zaman ve nerede defnedilecek?

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

 

Yazar Nuri Pakdil kimdir? Son dakika haberi Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti

 

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:40
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