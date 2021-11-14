  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nuri Demirağ’ı dua ile yâd ediyoruz
Gündem

Nuri Demirağ’ı dua ile yâd ediyoruz

Türkiye’de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi tarihi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı üzerine köprü ve Keban Barajı yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren Nuri Demirağ, en çok havacılık sanayisinin gelişimi için verdiği mücadeleyle hatırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:03:00 -
Nuri Demirağ’ı dua ile yâd ediyoruz

1936’da Türkiye’nin ilk tek motorlu uçağı Nu.D-36’nın üretilmesini sağlayan Demirağ, 1938’de 6 kişilik Nu.D-38 adlı çift motorlu yolcu uçağının yapımının yanı sıra Gök Okulu kurarak Türk pilotlarının yetiştirilmesinde öncü oldu. Demirağ’ın Türkiye’ye ileriye taşıyacak projeleri CHP zihniyeti tarafından bir bir engellenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!
Gündem

At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!

İsrail basınında yer alan haberlerde, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İsrailli meğer tekne turundayken Cumhurbaşkanı’nın evini değil, D..
Avukat annesi Başak Cengiz’in katilini savunacak! Dehşetin ardından dakikalarca samuray kılıcıyla sokakta dolaşmış!
Gündem

Avukat annesi Başak Cengiz’in katilini savunacak! Dehşetin ardından dakikalarca samuray kılıcıyla sokakta dolaşmış!

Samuray kılıcıyla Mimar Başak Cengiz’i öldüren katil Can Göktuğ Boz’u avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu savunmasını üstlendi. Başak Cengi..
Karadeniz'de gerilim! Rusya duyurdu
Dünya

Karadeniz'de gerilim! Rusya duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz'de uçuşlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçaklara Rus Kuvvetlerinin eşlik ett..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay