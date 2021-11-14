Nuri Demirağ’ı dua ile yâd ediyoruz
Türkiye’de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi tarihi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı üzerine köprü ve Keban Barajı yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren Nuri Demirağ, en çok havacılık sanayisinin gelişimi için verdiği mücadeleyle hatırlanıyor.
1936’da Türkiye’nin ilk tek motorlu uçağı Nu.D-36’nın üretilmesini sağlayan Demirağ, 1938’de 6 kişilik Nu.D-38 adlı çift motorlu yolcu uçağının yapımının yanı sıra Gök Okulu kurarak Türk pilotlarının yetiştirilmesinde öncü oldu. Demirağ’ın Türkiye’ye ileriye taşıyacak projeleri CHP zihniyeti tarafından bir bir engellenmişti.