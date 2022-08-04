Nuri Aydın kimdir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörü Nuri Aydın eğitim hayatı kariyeri:

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın olu.

Nuri Aydın kimdir?

Nuri Aydın, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Akademisyen, Tıp Profesörü, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurucu Rektörü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı.

Prof. Dr. Nuri Aydın, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğü sırada, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi'nde staj programlarına ve İngiltere Londra'da lisan eğitim programlarına katıldı

Nuri Aydın nerede çalıştı hangi görevlerde bulundu?

İnternlük dönemini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı. Prof. Dr. Aydın, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında New York Hospital for Special Surgery'de (ABD) travma ve ayak cerrahisi, Münih Klinikum Rechts der Isar'da (Almanya) spor yaralanmaları konusunda eğitimler aldı.

Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi'nde (yeni adıyla Üsküdar Devlet Hastanesi) yaptı. Özel Acıbadem Hastanesi'nde çalıştı. Askerlik hizmetini Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi'nde "uzman tabip" olarak yaptı.

2012 yılında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde çalışırken "Doçent" unvanı aldı. 2013 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde "Profesör" oldu.

Prof. Dr. Nuri Aydın, 2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon Komitesi Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Özel Öğrenci Komisyonu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği görevlerini yürütmüştür. Halen, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. İngilizce bilen Prof. Dr. Nuri Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.