Nurettin Demir kimdir? Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir hayatı

İçişleri Süleyman Soylu son dakika gündeme ilişkin iddiaları yanıtlıyor. Bakan Soylu terörle mücadelede önemli bir ismi dile getirdi. Bakan Süleyman Soylu Eski Kadiköy İlçe Emniyet Müdürü olan Nurettin Demir'in DHKPC ve FETÖ bağlnatısının nasıl tespit edildiğine değindi. Konunun gündeme gelmesi ile Nurettin Demir kimdir? sorusu merak kazandı.

Nurettin Demir kimdir?

Terör örgütü DHKP-C'nin yöneticilerinden olan ve 1992 yılında Kasımpaşa'da polisle girdiği çatışmada öldürülen Nurten Demir'in kardeşi eski Kadıköy Emniyet Müdürü Nurettin Demir FETÖ'den tutuklandı. Nurettin Demir'in FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandığı tespit edildi.

Nurten Demir, 1992 yılında terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda öldürüldü. Dönemin Terörle Mücadele ekipleri bölgede operasyon kararı almış, adreslere baskın yapılacağı sırada polise ateş açılmıştı. 13 Temmuz günü yaşanan çatışmada Nurten Demir ve İsmail Akarçeşme etkisiz hale getirildi. Nurten Demir'in DHKP-C'nin İstanbul yönetiminde ilk 5 isim arasında yer aldığı öğrenilirken, ismi örgütün sözde şehitler listesinde de yer alıyor.

DHKP-C operasyonunda öldürülen Nurten Demir'in kardeşi Nurettin Demir ise 1 ay önce FETÖ'den tutuklandı. Demir'in FETÖ'cülerin gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandığı belirlendi. Uzun dönem Kadıköy Emniyet Müdürlüğü yapan Demir, 17-25 Aralık FETÖ kumpası sonrası bu görevinden alınarak polis okuluna gönderildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ise meslekten ihraç edildi. Bylock operasyonları kapsamında ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Emniyet Müdürü Nurettin Demir, 17 Aralık sonrası gönderildiği polis okulundan ihraç edilir edilmez, 7 Haziran 2015 genel seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 1.Bölge Milletvekili aday adayı olmuştu. MHP'ye sızma girişimi olarak değerlendirilen bu adım tutmamış ve MHP, Nurettin Demir'i aday göstermemişti.