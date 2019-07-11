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Nurettin Canikli: Cari açık severler bu tabloya iyi baksınlar

Mayıs ayı cari açık rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Cari açık severler ve cari açığın teknokrat düzeyindeki sorumluları bu tabloya iyi baksınlar. Bakalım ne anlayacaklar" dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
Nurettin Canikli: Cari açık severler bu tabloya iyi baksınlar

Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre cari işlemler hesabı mayıs ayında 151 milyon dolar fazla verdi.

Mayıs ayı cari açık rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Cari açık uzun yıllar ekonomimizin en büyük problemi olmuştur. Cari açık nedeniyle ekonomimiz yurt dışından yüz milyarlarca dolar borçlanmak zorunda kaldı, ekonomimizin kırılganlığı arttı, faizler yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Bu tabloya iyi baksınlar"

Canikli, "Cari açık nedeniyle ortaya çıkan sürekli kaynak ihtiyacı, ekonomimizi küresel finansal şok ve spekülasyonlara açık hale getirdi. Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Ekonomide yerlilik ve milliliğin ete kemiğe bürünmüş hali, fazla veren bir cari denge tablosudur. Cari açık severler ve cari açığın teknokrat düzeyindeki sorumluları bu tabloya iyi baksınlar. Bakalım ne anlayacaklar" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
  1. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
  2. cari açık

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