Nurettin Canikli: ABD doğrudan sahaya indi

AK Parti İstanbul milletvekiliNurettin Canikli, Amerika'nın Türkiye'ye karşı artık maşa kullanmadığını ve doğrudan sahaya indiği söyledi.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı Binasında partililer ile bir araya gelen Canikli burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı yeni olmayan sıkıntılar var. Özellikle son dönemlerde ekonomide ve özellikle para piyasalarında istikrasızlık oluşturarak yine Türkiye'de yönetim yapısının değiştirilmesi hedefleniyor" dedi.

Böyle projelerin AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri başladığını kaydeden Canikli, "Farklı formatlar da denenerek bu hedefe ulaşılmaya çalışıldı. Şimdi o projenin bir başka evreye girdi amaç aynı, hedef aynı yöntem değişti. Hatta açıkça şunu söyleye biliriz yani önceki yıllarda daha kripto yöntemler kullanılırken artık bugün herkes kartını açık oynuyor gizli kapaklı hiç bir şey yok mesela Amerika doğrudan sahneye indi bu güne kadar taşeron kullandı. 27 Nisan e- muhtırasının hedefi ile en son piyasalarda kaotik bir ortam oluşturarak buradan siyasi bir sonuç elde etmeyi hedefleyen amaç aynı. Aynı şey 15 Temmuz içinde geçerli. Onlar aracı olarak kullanıldı, maşa olarak kullanıldı muhtemelen bütün a,b,c,d bütün planlar hayata geçirildi sonuç alınamadı şimdi artık o planları destekleyen bugüne kadar bizim üst akıl olarak tanımladığımız üst akıl doğrudan araziye indi. Yoksa Amerika başkanı Trump'ın o tweetini başka şekilde değerlendirmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ARACI KULLANMIYORLAR, KENDİLERİ SAHAYA İNDİ"

15 Temmuz'dan sonra 'bundan sonraki hedeflerinin ne olduğunu merak ettiklerini' belirten Canikli, bu meraklarını ABD Başkanı Donald Trump'un attığı tweetler ile giderdiklerini kaydetti.

Canikli, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra zaman zaman arkadaşlarla konuşmamızda şunu söyledim, 'acaba bir sonra ki hamleleri nasıl olacak, nereden gelecek' diye merak ettim. Çünkü pes edip bükemedikleri bileği öpme aşamasına henüz gelmediler bunu biliyoruz halen ülkeyi istedikleri gibi yönetebilecekleri yönlendirebilecekleri her şeyi kabul ettirebilecekleri bir kadroya teslim etme hedefleri devam ediyor. Çünkü o hedefin bittiğine dair 15 Temmuz'dan sonra hiçbir işaret almamıştık bir sonraki aşamada hangi yöntemi kullanacakları, hangi hamleyi yapacaklarını gerçekten bizde çok merak ediyorduk ve merakımız Trump attığı tweet ile giderdi. Artık aracı kullanmıyorlar doğrudan müdahale ediyorlar, doğrudan Türkiye'de ki ekonomik dengeleri sarsabilecek şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıklamalar yapıyor." dedi.