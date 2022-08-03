Nureddin Nebati: 'Erdoğan gitsin' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak

Ekonomi hakkında merak edilen sorulara Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cevap verdi.

A Haber'de konuşan Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.

6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıydı. Salgın sonrası savaş dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bu bir kabus ve travmaya sebep oldu.

"Türkiye farkını ortaya koydu"

Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu.

(Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi.

Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı.

"Erdoğan gitsin diyenler hayal kırıklığına uğrayacak"

Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Ben ümitliyim... Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek. "Erdoğan gitsin" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli. Ben umutluyum çünkü Türkiye salgın döneminde olduğu gibi öyle bir başarılı sonuç elde edecek bundan yüzde yüz eminim. Türkiye'nin potansiyelini bilmeyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını bir süreci yaşayacağız.

Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.

Tahıl koridoruyla dünyanın önemli bir problemi çözüldü.

Dar gelirliler için her adımı atacağız.

Negatif faiz vurgusu

Dünyada 165 ülkeden 132'si negatif faiz veriyor. Faiz artırımı dükkan kapanmasına neden olur.