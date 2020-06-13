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Aktüel

Nurdağı’nda orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm orman örtüsü zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:17:01 -
Nurdağı’nda orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm orman örtüsü zarar gördü.



Gaziantep’în Nurdağı İlçesine bağlı Aslanlı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Nurdağı Orman İşletme Şefliği ekipleri, ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı itfaiyesi’nin de destek verdiği öğrenildi. Nurdağı İlçe Orman İşletme Şefi Tacim Karakıl yangınla ilgili bilgiler paylaşarak, 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğünü söyledi.


Zarar gören alana soğutma çalışması devam ediyor.

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