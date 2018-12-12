Nuray Mert'in cezası belli oldu!
"Bu suça ortak olmayacağız" adlı skandal bildiriye imza atan Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.12 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuray Mert katılmazken; avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, Nuray Mert'i üzerine atılı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Suçun basın yayın yoluyla işlenmesini dikkate alınarak cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, iyi hal indirimi yaparak sanık Nuray Mert'i netice olarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Sanık Mert hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanacak. Bu süre içinde başka bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.
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