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Nuray Mert'in cezası belli oldu!

"Bu suça ortak olmayacağız" adlı skandal bildiriye imza atan Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
Nuray Mert'in cezası belli oldu!

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuray Mert katılmazken; avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Nuray Mert'i üzerine atılı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suçun basın yayın yoluyla işlenmesini dikkate alınarak cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, iyi hal indirimi yaparak sanık Nuray Mert'i netice olarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanık Mert hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanacak. Bu süre içinde başka bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
  1. Nuray Mert
  2. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    5 yıl susuturduk 5 yıl sonra Allah kerim! Ulen suçluysa tık içeri değilse bırak konuşsun
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