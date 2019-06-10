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Nuray ailesine çifte bayram yaşattı

- Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda koparma, silkme ve toplamda dünya üçüncüsü olan milli sporcu Nuray Levent'in ailesi, çocuklarının başarısıyla övünüyor- Baba Ümit Levent:- "Kızım 'Baba, ben bu işten ekmek yiyip başarılı olacağım.' dedi. Ben de 'Tamam, arkanda ben varım.' dedim. Allah'a şükür bugüne kadar geldi, bize çifte bayramlar yaşatmaya başladı. Devletimize verdiği destek, hocamıza sağladığı imkanlar için teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
Nuray ailesine çifte bayram yaşattı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda koparma, silkme ve toplamda dünya üçüncüsü olan milli sporcu Nuray Levent'in ailesi, çocuklarının başarısıyla çifte bayram yaşadı.

Yaklaşık 5 yıl önce halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Nuray Levent'in güçlü ve atletik yapısını keşfeden Düzce Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın, 19 yaşındaki sporcuyu haltere yönlendirdi.

Bir dönem yapmak istemediği haltere ailesinin de desteğiyle adapte olan Nuray, kısa süre içerisinde Türkiye ve dünya şampiyonlukları elde etti.

Geçen yıl 18. Akdeniz Oyunları'nda altın, Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanan Nuray, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Azmiyle hem ailesine hem de antrenörüne umut veren Nuray, müsabakalarda aldığı derecelerle hem kız çocuklarına hem de Türk sporculara örnek oluyor.

Bu yıl hiç ara vermeden hazırlandığı 1-8 Haziran tarihlerinde Fiji'nin başkenti Suva'da düzenlenne Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda koparma, silkme ve toplamda dünya üçüncüsü olan milli sporcunun ailesi, çocuklarının başarısıyla çifte bayram yaşadı.

- "Nuray'ı halı sahada keşfettim"

Milli sporcunun antrenörü Yasin Aydın, Nuray'ı halter antrenman salonunun yakınındaki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken gördüğünü, genç kızın güçlü fiziğini halterde kullanabileceğini düşünerek antrenmanlara çağırdığını söyledi.

Nuray'ın güçlü yapısının dikkatini çektiğini aktaran Aydın, "Nuray'ı halı sahada gördüm, orada keşfettim. Nuray daha önce okul sporlarıyla ilgilenmiş. Topa vuruşu, hal ve hareketleri olumlu geldi bana. 'Bu kız hem bize hem de Türk sporuna lazım.' dedim. Daha sonra Nuray antrenman salonuna geldi. Onun gelmesi benim için fırsat oldu." diye konuştu.

- "Emin adımlarla ilerliyor"

Nuray'ı ikna ettikten sonra ailenin rızasını almak için de çaba gösterdiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Babası da bizi kırmadı. Yetenekli bir çocuğu kaybetmek istemiyorsak öncelikle aile ikna edilmeli. Aile bu işe 'tamam' dediğinde, çocuk aileyi kıramıyor. Zoraki olsa da daha sonra branşa alıştığı için sporcu devamını getiriyor. Öncelikle aileleri ikna etmemiz gerekiyor. Nuray da bu işi yapmaya karar verdi. Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, Yıldızlar Dünya Şampiyonası, 8 tane Avrupa rekoru derken şimdi Nuray Levent gençler dünya üçüncüsü. Emin adımlarla ilerliyor, inşallah daha güzel yerlere de gelecek, iyi yerlerde olacağına eminim."

- "Baba, sen yükleri vinçle kaldırıyorsun ben de ellerimle kaldıracağım"

Baba Ümit Levent, uzun yıllardır vinç operatörlüğü yaptığını belirterek, kızının da işinden ilham alarak, "Ben vinçle bir şeyler kaldırıyordum o da 'Baba, sen yükleri vinçle kaldırıyorsun ben de ellerimle kaldıracağım.' dedi. Öyle başladı. 2014'ten bu yana elleriyle ağırlık kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklarını her zaman desteklediklerini vurgulayan baba, şöyle devam etti:

"Bu spordan önce Nuray voleybol, hentbol oynuyordu. Halı sahada top oynarken Nuray ve arkadaşlarını gören Yasin hoca 1 hafta-10 gün bunları takip etmiş. Benden de izin istediler, ben de destek verdim. Antrenmanlara gidip gelmeye başladılar.

Kızım, 'Baba, ben bu işten ekmek yiyip başarılı olacağım.' dedi. Ben de 'Tamam, arkanda ben varım.' dedim. 'Ailen ve hocaların da sana destek oluyor.' dedik. Allah'a şükür bugüne kadar geldi, bize çifte bayramlar yaşatmaya başladı. Geçen bayram da bu bayram da bize gurur yaşattı. Devletimize verdiği destek, hocamıza sağladığı imkanlar için teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

- "O halteri seçti, biz de arkasında durduk"

Anne Ayşe Levent de kızlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kızlarını desteklediklerini dile getiren Levent, "Halter bizim için biraz ağır oldu. Voleybol gibi sporlar kızlar için daha uygun olur diye düşündük; o halteri seçti, biz de arkasında durduk. Kızım kendisine ne hedef koyduysa benim için de hedef odur. Onunla gurur duyuyoruz, her zaman bize sevinç yaşatıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
  1. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
  2. Düzce
  3. Milli sporcu Nuray Levent

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