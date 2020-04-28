  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında yaşamını yitiren Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı.

2020-04-28 00:50:00 -
Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.

Nur Yerlitaş'ın vasiyetinin annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi. Yarın ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. Nur Yerlitaş'ın 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı