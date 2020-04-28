Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında yaşamını yitiren Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.
Nur Yerlitaş'ın vasiyetinin annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi. Yarın ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. Nur Yerlitaş'ın 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.
Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı.