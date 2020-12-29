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Teknoloji NUN Okulları’nın teknoloji projesi ödül getirdi
Teknoloji

NUN Okulları’nın teknoloji projesi ödül getirdi

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab iş birliği ile düzenlenen ve yenilikçi projelerin değerlendirildiği 7. İnovasyon Yarışmasında ortaokul kategorisinde katılım sağlayan NUN Okulları OKKA teknoloji takımı “Görmüyorum Deme, Klavyemi Dene” projesi ile 500 proje arasından finale kalarak 3.’lük kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:24:00 -
NUN Okulları’nın teknoloji projesi ödül getirdi

Proje, görme fonksiyonunu tamamen ya da kısmen yitirmiş çocukların, Braille alfabesini kolayca öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor.

Başarılarını artırıyorlar

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, “NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana öğrencilerimizin teknolojiye, bilime ve inovasyona olan ilgi ve merakını artırmak için gayret ediyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimizin yaptıkları araştırmalarda ve geliştirdikleri ürünlerde insana ve tabiata faydalı olma ilkesini unutmamaları için de çalışıyoruz” dedi. Üye, şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada ise ortaokul öğrencilerimizin her geçen yıl hem projelerini hem de kazandıkları başarıları artırması bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Ama asıl gururlandığımız nokta, onları yetiştirirken gözettiğimiz insana ve çevreye faydalı olma prensibini içselleştirmiş ve bu yönde ürün ve buluşlar geliştirmiş olmaları. NUN Okulları’nın “iyi insan yetiştirme” hedefine her geçen gün daha çok yaklaştığını da büyük bir mutlulukla izliyoruz. Çocuklarımız projelerini geliştirmek ve daha yaygın hale getirmek için teknoloji şirketleri ile görüşmeler yapmaya başladılar bile.”

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