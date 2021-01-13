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Ekonomi NUN Okulları, ilk mezunları ile yüzde 100 başarı elde etti
Ekonomi

NUN Okulları, ilk mezunları ile yüzde 100 başarı elde etti

NUN Okullarında, lise son sınıf öğrencilerinin tamamı yüksek bir başarı göstererek Uluslararası Bakalorya diploması almaya hak kazandı. Aynı zamanda dünyada toplam 150’den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin okulun iştirak ettiği, bir milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü programda, NUN Okulları öğrencileri sorumlu oldukları 16 dersin 14’ünden dünya ortalamasının üzerinde not aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 11:28:00 -
NUN Okulları, ilk mezunları ile yüzde 100 başarı elde etti

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, “Okullarımızda öğrencilerimizin sorgulama temelli, disiplinler üstü bir anlayış ve kavramsal öğrenmeyle edindikleri tecrübeler, kazandıkları beceri ve tutumlar, yaşadıkları toplumun ve dünyanın sorunlarına dair aradıkları çözümler özgün eğitim programımızı oluştururken bize yol gösterdi” dedi. Üye, şunları söyledi:

“NUN Okulları olarak tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını uygulayarak kendi özgün içeriklerimizi oluşturmayı tercih ettik. IB eğitim modeli, bizim gayelerimizden biri olan “iyi insan yetiştirme” hedefi noktasında, felsefe anlamında da birçok açıdan bizim sistemimizle örtüşüyor. Bu açıdan bakıldığında, NUN Okulları olarak bizim temel prensip ve ilkelerimizle de oldukça güzel bir sentez oluşturan program, aynı zamanda öğrencilere yurtiçi ve yurtdışında son derece cazip avantajlar sunuyor.

Bizler bu yıl ilk lise mezunlarımızı vereceğiz. Şimdiden onların başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici. Şu anda yurtdışındaki üniversitelerle olan başvuru ve kabul süreçleri devam ediyor. Bir taraftan da yoğun bir şekilde yurtiçindeki üniversiteler için hazırlanıyorlar. Her bir öğrencimiz bizlerin de ilk günden bu yana onlara rehberlik ettiğimiz şekilde kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda tercihler yaparak geleceklerini en mutlu olacakları yönde şekillendirecek ve milletimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceklerdir.”

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