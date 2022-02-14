Numara taşıma nasıl yapılır? Numara taşıma kaç gün sürer? Numara taşıma sorgulama nasıl yapılır?

Numara taşıma nedir? Numara taşıma işlemi, kullanılan operatörü değiştirmek isteyip cep telefonu numarasını değiştirmek istemeyen kullanıcılara sağlanan ücretsiz bir servistir. Kullanıcıların aynı numarayı kullanmaya devam etmelerini sağlar.

Mobil numara taşınabilirliği işlemlerinde taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla taşınması talep edilen numaraya iletilecek. Buna göre, mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya bildirilecek.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilecek. Taşıma talebinin alındığı bilgisinin alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin hüküm bir ay uygulanmayacak.

Turkcell’e numara taşıma kampanyaları neler?

Turkcell; numarasını taşıyarak Turkcell’li olmak isteyen kullanıcılarına özel avantajları paketler sunar.

Turkcell yeni hat kampanyaları neler?

Yeni hat alan kullanıcılara özel; faturalı tarifelerde ilk 3 ay online’a özel indirimli fiyatlar mevcuttur. Ayrıca Aynan 10 ve Aynen 15 gibi online’a özel avantajlı paketler de 12 ay boyunca indirimlidir. 4 ay boyunca 2 GB bedava internet ve Salla Kazan’da her ay bir kere haftalık 2 GB internet kazanma hakkı vardır.

Turkcell’e numara taşıma nereden yapılır?

Turkcell’e numara taşıma işlemini; ister turkcell.com.tr adresinden, ister Turkcell Dijital Operatör’den isterseniz de Turkcell mağazalarından yapabilirsiniz.

Hat taşıma ücreti var mı?

Turkcell’e hat taşımak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Taşıma işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

Turkcell online hat taşıma kaç gün sürer?

Online hat taşıma işlemleri toplam 4 gün içerisinde tamamlanır. 3 iş günü içerisinde hattınız tarafınıza teslim edilir. İstanbul içinde ve seçili il/ilçelerde​ aynı gün teslim mevcuttur.

Numara taşıma sorgulama nasıl yapılır?

Numaranızın taşıma işlemi esnasındaki durumunu https://www.turkiye.gov.tr/btk-numara-tasima linkinden numara taşıma sorgulaması yapabilirsiniz.