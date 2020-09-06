Numan Kurtulmuş'tan tarihi ayar: Michel gibilerine hatırlatırız...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye’ye karşı ‘havuç ve sopa’ stratejisi uygulayacakları yönündeki alçak sözlerine tepki gösterdi.
Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru hamleleri karşısında Batı dünyasında oluşan hazımsızlık sürüyor.
Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada haddini aşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, küstah ifadeler kullandı.
Michel söz konusu açıklamasında Türkiye’ye karşı ‘havuç ve sopa’ stratejisi uygulayacaklarını söyledi.
Numan Kurtulmuş'tan Charles Michel'e ayar
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in alçak sözleriyle ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Twitter'daki paylaşımında Numan Kurtuşmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."