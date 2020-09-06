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Gündem Numan Kurtulmuş'tan tarihi ayar: Michel gibilerine hatırlatırız...
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan tarihi ayar: Michel gibilerine hatırlatırız...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye’ye karşı ‘havuç ve sopa’ stratejisi uygulayacakları yönündeki alçak sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:07:00 -
Numan Kurtulmuş'tan tarihi ayar: Michel gibilerine hatırlatırız...

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru hamleleri karşısında Batı dünyasında oluşan hazımsızlık sürüyor.

Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada haddini aşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, küstah ifadeler kullandı.

Michel söz konusu açıklamasında Türkiye’ye karşı ‘havuç ve sopa’ stratejisi uygulayacaklarını söyledi.

 

Numan Kurtulmuş'tan Charles Michel'e ayar

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in alçak sözleriyle ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Twitter'daki paylaşımında Numan Kurtuşmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

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Yorumlar

Lâedrî 61

Bu cür'eti nereden buluyorlar? Söyleyeyim: AB'ye üye olmak için gösterdiğimiz hırstan, iştiyaktan. Bu hakaretlerden sahiden rahatsızsanız, AB sevdâsından vazgeçersiniz. Fazla naz âşık uyandırır, derler ama bu söz bizim AB maceramız için geçerli değil. Onlar nazlandıkça, kaçtıkça biz daha çok istekleniyoruz. Ey devletlüler, bu haysiyetsiz tutuma bir son verin.
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sukru

Alçak şerefsizler,Eski türkiye yok artık.Beslemelerinizin büyük bölümü kirişi kırdı sadece bir kısmı kaldı.Artık o havucu ağzınıza sopayıda başka yerinize sokacak bir türkiye var karşınızda.Bunu istesenizde istemesenizde kabullenmek zorunda kalacaksınız.
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