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Siyaset Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması
Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu kadar algı operasyonuna rağmen CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 13:16:00 -
Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı.

İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satırbaşları:

AK PARTİ'nin iktidara gelişinin 19. yılı

Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir. Gerçekten büyük bir başarı. Ümit ediyoruz bu kadroların başarıları uzun yıllar daha Türkiye'de devam edecektir. İktidar devralındığında Türkiye'de devletle milletle ayrı tellerden çalan, milletin talepleriyle ilgisi olmayan devlet mekanizması, ceberrut devlet anlayışı, 28 Şubat'ta zirveye çıkmış olan bir devlet anlayışı, yatırımla falan ilgisi olmayan hükümet şekli, her tarafı dökülen, dış tehditlere karşı her tarafı açık olan bir ülke devralındı. Evet çok muazzam hizmetler yapıldı; köprüler, otoyollar, havaalanları vs.. Ama AK Parti'nin en büyük başarısı nedir derseniz ben 3 başlık sayarım. Birincisi devlet-millet bütünleşmesidir. Zihniyeti değiştiremezseniz zaten yolu yapamazsınız. Bir büyük zihniyet devrimi yapmıştır. İkincisi vesayetlere karşı mücadelede Türkiye çok zor bir tarlayı geçmiştir, her tarafı mayınlarla döşeli bir alanı geçmiştir. Türkiye'de bütün darbelerin arkasında uluslararası güçler vardır. AK Parti dik durmasaydı 27 Mayıs muhtırası 12 Mart gibi olacaktı. 15 Temmuz'da direnmiş bir milletiz. 304 generalin imzasıyla yayınlanan bildiri iyi hazırlanmış bir bildiriydi, orada da anında cevapları verilerek susturuldu. Bütün bu süreçlerin hepsinde milli iradenin vermiş olduğu güçle yolumuza devam ettik. Hala bir köşede bekleyip vesayet odakları ortadan silinmiştir demiyorum ama güçleri azalmıştır, hala köşede bekleyenler olduğunun farkındayız. Türkiye'de vesayetler devri sonlandırılmıştır. Üçüncüsü ise özgüven inşasıdır. Bir milletin kendi özgüveni yoksa o milletin uluslararası alanda rekabet edebilmesi mümkün değildir. Türkiye yakın geçmişte İHA'ları alabilmek için yıllarca nasıl kapılarında beklediğimizi biliyoruz. Rahmetli Nuri Demirağ'ın projesini engelleyen bu zihniyetti. Şimdi çok şükür Türkiye'nin gençleri İHA'larla destan yazıyoruz. Böyle devam edersek Türkiye bir kaç yıl sonra kendi uçak motorunu yapacak güce sahip olacaktır. 'Ayasofya'yı açamazsınız, açtırmazlar...' Hayır, yeni bir Türkiye var. Ayasofya'yı da açmış olduk.

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