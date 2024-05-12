  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Numan Kurtulmuş'tan İsmail Kandemir için taziye mesajı!
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan İsmail Kandemir için taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 20:22:00 - 2024-05-12 20:25:40
Numan Kurtulmuş'tan İsmail Kandemir için taziye mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Kandemir için taziye mesajı yayınladı.

Ömrü boyunca Ayasofya’nın yeniden cami hüviyetine kavuşmasında hukuki mücadele veren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir vefat etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merhum İsmail Kandemir için taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir'in cuma namazı heyecanı
'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir'in cuma namazı heyecanı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir'in cuma namazı heyecanı

İsmail Kandemir vefat etti
İsmail Kandemir vefat etti

Gündem

İsmail Kandemir vefat etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23