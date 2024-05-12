Numan Kurtulmuş'tan İsmail Kandemir için taziye mesajı!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Kandemir için taziye mesajı yayınladı.
Ömrü boyunca Ayasofya’nın yeniden cami hüviyetine kavuşmasında hukuki mücadele veren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir vefat etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merhum İsmail Kandemir için taziye mesajı paylaştı.
Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.