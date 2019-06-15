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Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na tavsiye: Bu daha çok puan kazandırır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz "İt" diyerek hakaret eden CHP adayına tavsiyede bulundu. Kurtulmuş, "Ekrem İmamoğlu çıkıp 'Özür diliyorum' demeli. Bu daha çok puan kazandırır" dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na tavsiye: Bu daha çok puan kazandırır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu havalimanında nelerin yaşandığını çok iyi bildiğini ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözlerden dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, bunun İmamoğlu'na daha fazla puan kazandıracağını da sözlerine ekledi.

CNN TÜRK'te Hafta Sonu programının konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan S-400 krizi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin S-400 kararının Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili bir karar olduğunu söyledi. Amerika'nın Türkiye'nin kendi savunma şemsiyesini kurabilecek noktaya gelmesinden endişe ettiğini belirten Kurtulmuş, "Kriz olur mu olur ama bağımsızlığımızdan ödün veremeyiz" dedi.

İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Kurtulmuş, 31 Mart'tan farklı olarak hemşehri hareketine önem verdiklerini söyledi. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı ortak yayına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Yayının seçimin kaderini belirleyeceğini söylemek doğru olmaz" dedi.

Kurtulmuş, CHP adayının Ordu Havalimanı'nda Vali Seddar Yavuz ile ilgili skandal ifadelerine ilişkin de konuştu.

Kurtulmuş, İmamoğlu'nun hata yaptığını ifade ederek "İmamoğlu çıkıp 'Özür diliyorum' demeli. Bu daha çok puan kazandırır" dedi.

Ne olmuştu?

Karadeniz turunu tamamlayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönmek üzere Ordu Havalimanı'na gitmişti. Burada VIP bölümünden alınmamasında dolayı çıkan tartışmada İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz "İt" diyerek hakaret etmişti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
  1. İstanbul
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  3. Türkiye
  4. Numan Kurtulmuş
  5. Amerika
  6. AK Parti
  7. Binali Yıldırım
  8. İmamoğlu
  9. Ordu havalimanı
  10. Seddar Yavuz
  11. Ekrem İmamoğlu

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