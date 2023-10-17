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Gündem Numan Kurtulmuş'tan gözü dönmüş katile çok sert tepki! 'Düşmanlığın bile şerefi olduğunu bunlara kim öğretecek?'
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan gözü dönmüş katile çok sert tepki! 'Düşmanlığın bile şerefi olduğunu bunlara kim öğretecek?'

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:09:00 -
Numan Kurtulmuş'tan gözü dönmüş katile çok sert tepki! 'Düşmanlığın bile şerefi olduğunu bunlara kim öğretecek?'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şu sert açıklamayı yaptı:

Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz.

Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız?

Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz.

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