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Siyaset Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması
Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, muhalefet tarafından ortaya atılan 'ekonomik OHAL' iddialarına sert bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 12:46:00 -
Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.

Numan Kurtulmuş, muhalefet kesim tarafından gündeme getirilen ekonomik OHAL iddialarına ilişkin 'saçma sapan bir şeydir' yorumunu yaptı.

Bu iddiaların kimsenin aklından geçmemesini söyleyen Kurtulmuş, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey sözkonusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" ifadelerini kullandı.

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