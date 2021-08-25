Numan Kurtulmuş: Yerel medya demokrasinin teminatıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında yerel medyanın sorunları ve gelişimi ele alındı.

Numan Kurtulmuş'u Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Başkan Yardımcıları Zeki Akbıyık ve Doğan Deniz karşıladı.

Ziyaret esnasında yerel medyanın sorunları ve gelişimi ele alındı.

Kurtulmuş, "Yerel medya, 28 Şubat darbesine karşı ve 15 Temmuz darbe sürecine karşı milli iradenin yanında yer aldı. Yerel medya demokrasinin akciğeridir, farklı seslere ve renklere yer verir. Yerel medya dün nasıl ara rejimlere ve darbelere karşı çıkmışsa yarın da demokrasinin teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise "AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un bu anlamlı ziyareti anadolu medyasına moral olmuştur. Numan bey, her daim yerel medyanın yanında yer almıştır, yerel medyaya destek olmuştur. Bugün bu ziyareti vesile ise yerel medyanın sorunlarını aktarma fırsatı bulduk. İlgisi ve bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederiz." dedi.