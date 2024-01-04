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Siyaset Numan Kurtulmuş, TBMM'de Recai Kutan’ı ağırladı
Siyaset

Numan Kurtulmuş, TBMM'de Recai Kutan’ı ağırladı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 17:53:00 -
Numan Kurtulmuş, TBMM'de Recai Kutan’ı ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’la bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Meclis’te gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Recai Ağabey'e teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

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