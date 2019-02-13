Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde ana hedefimiz 4 milyon Suriyeliyi geri göndermek

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Yeniakit.com.tr'ye Suriye'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de barışın sağlanması amacı ile gerekli adımların Türkiye tarafından atıldığını belirten Numan Kurtulmuş, "Astana süreci ile başlayan arkasından Soçi ile devam eden süreçte, hem Fırat'ın doğusunda hem de batısında, terör örgütlerini temizleyerek ve Hatay'ın toprak bütünlüğünü koruyarak; buralarda bir 'barış ve esenlik' ortamının oluşmasını temin etmeye gayret ediyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı hem sahada güvenli bölgeler oluşturulması konusunda hem de masada müzakereler ile 'terör örgütlerinin' bölgeden çıkarılması konusunda yürütüyoruz" dedi.

'Suriye'de barışı sağlayacağız'

Türkiye'nin Suriye'de terörü temizleyerek, barış ve yaşama ortamını yeniden dizayn etmek için çabaladığını vurgulayan Kurtulmuş, "Hani derler ya siz insanlara hangi şartları hazırlarsanız hazırlayın, bülbülü altın kafese koymuşlar, 'illa vatanım illa vatanım' demiş. Suriye'de kendi kentlerinden, kendi köylerinden kopup buraya gelen insanlara çok güzel bir ev sahipliği yaptık ama sonuçta oralarda barış sağlandıkça yüz binlerce Suriyeli dostumuz, komşumuz kendi memleketine geri dönecekler. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ana hedefi budur. Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması hem de terör örgütlerinin temizlenmesi ile Türkiye'ye gelmiş olan 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin, komşumuzun da kendi vatanlarına dönmesinin imkanını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Biz insanlık sınavımızı başarı ile verdik'

Türkiye'de özellikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis halkının bu bölgede çok önemli bir 'Ensar' görevi gördüğünü ifade eden Kurtulmuş "Biz insanlık sınavından geçtik. Eğer dünyanın herhangibir yerinde Hatay'a gelen 'mülteci'nin koskoca Avrupa kıtasına onda biri gitmiş olsaydı alt üst olurlardı. Bırakın böyle büyük rakamlarda insanları kabul etmeyi herhangi bir şehire on yabancı gelse ne yapacaklarını şaşıran, ayakları birbirine dolaşan, sınırlara dikenli teller çeken, onları yabancı düşmanlığı ile dışarı atan insanlık sınavından sınıfta kalmış bir Batı dünyası var. Buna mukabil de bunu bir insanlık vazifesi, Müslümanlık ödevi, kardeşlik borcu olarak gören Hatay gibi Türkiye'nin her tarafında saygıdeğer insanlarımız var" şeklinde konuştu.