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Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde ana hedefimiz 4 milyon Suriyeliyi geri göndermek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Suriye'de kendi vatanlarından koparak Türkiye'ye gelen kardeşlerimize çok güzel bir ev sahipliği yaptık ama sonuçta oralarda barış sağlandıkça yüz binlerce Suriyeli dostumuz kendi memleketine geri dönecekler. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ana hedefi budur" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:15

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Yeniakit.com.tr'ye Suriye'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de barışın sağlanması amacı ile gerekli adımların Türkiye tarafından atıldığını belirten Numan Kurtulmuş, "Astana süreci ile başlayan arkasından Soçi ile devam eden süreçte, hem Fırat'ın doğusunda hem de batısında, terör örgütlerini temizleyerek ve Hatay'ın toprak bütünlüğünü koruyarak; buralarda bir 'barış ve esenlik' ortamının oluşmasını temin etmeye gayret ediyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı hem sahada güvenli bölgeler oluşturulması konusunda hem de masada müzakereler ile 'terör örgütlerinin' bölgeden çıkarılması konusunda yürütüyoruz" dedi.

'Suriye'de barışı sağlayacağız'

Türkiye'nin Suriye'de terörü temizleyerek, barış ve yaşama ortamını yeniden dizayn etmek için çabaladığını vurgulayan Kurtulmuş, "Hani derler ya siz insanlara hangi şartları hazırlarsanız hazırlayın, bülbülü altın kafese koymuşlar, 'illa vatanım illa vatanım' demiş. Suriye'de kendi kentlerinden, kendi köylerinden kopup buraya gelen insanlara çok güzel bir ev sahipliği yaptık ama sonuçta oralarda barış sağlandıkça yüz binlerce Suriyeli dostumuz, komşumuz kendi memleketine geri dönecekler. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ana hedefi budur. Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması hem de terör örgütlerinin temizlenmesi ile Türkiye'ye gelmiş olan 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin, komşumuzun da kendi vatanlarına dönmesinin imkanını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Biz insanlık sınavımızı başarı ile verdik'

Türkiye'de özellikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis halkının bu bölgede çok önemli bir 'Ensar' görevi gördüğünü ifade eden Kurtulmuş "Biz insanlık sınavından geçtik. Eğer dünyanın herhangibir yerinde Hatay'a gelen 'mülteci'nin koskoca Avrupa kıtasına onda biri gitmiş olsaydı alt üst olurlardı. Bırakın böyle büyük rakamlarda insanları kabul etmeyi herhangi bir şehire on yabancı gelse ne yapacaklarını şaşıran, ayakları birbirine dolaşan, sınırlara dikenli teller çeken, onları yabancı düşmanlığı ile dışarı atan insanlık sınavından sınıfta kalmış bir Batı dünyası var. Buna mukabil de bunu bir insanlık vazifesi, Müslümanlık ödevi, kardeşlik borcu olarak gören Hatay gibi Türkiye'nin her tarafında saygıdeğer insanlarımız var" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:15
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Hatay
  4. Numan Kurtulmuş
  5. Suriye
  6. Ak Parti
  7. Astana süreci
  8. Soçi

YORUM YAZ

  • mborazmboraz21 dk önce
    yedirdiniz 40 milyar dolarısüriyeri başınıza aldınız bizleri ise süründürdünüzEYT liyim bize gelinceödeneyok işsiz babayım kendi ülkede mülteci durumuna düştük 16 yıldır nasıl bu partiye oy verdim ellerim kırılsaydıda vermeseydim oy 4 oyum ankaralı olarak asla vermeyeceğim bizleri türemiş olarak gören boş işler diyenlere gündemizde yok diyenlere
  • sinemsinem1 sa önce
    Bu adam bir anda nasıl fanatik AKP li oldu anlamadım.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Numan efendi, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin 4 milyonu resmi geri kalanıysa 5 mi yoksa 10 milyon mu Allah biliyor.Türkiye Suriyede barış sağlandıktan sonra büyük inşaatları yapmayı ümit ediyor. Ancak Suriyelilerin dönme koşulları Türkiyenin beklediği şekilde oluşmayacak. Çünkü para AB, ABD ve Suudlarda. Paranin akışını sağlayacak bu ülkelerse Suriyede bizimle aynı safta değiller. Iran ve Rusyada ise Suriyeye yatırım yapacak para yok ! Türkçesi bu keşmekeşliğe devam demektir. Suriyeliler sadece Türkiyenin değil aynı zamanda AKP hükümetininde başina büyük dert olacak, çünkü insanlarımız artık ensar ayaklarına inanmaz ve yaka silker oldular.
  • Alpaslan Alpaslan 1 sa önce
    Senin kardeşlerin olabilir, ama kesinlikle benim değil.
  • İSLAMİSLAM1 sa önce
    SURİYELİLER AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORLAR NEDENİ ,ÖRNEĞİN ALMANYA'YA GİTTİĞİNDE HEMEN SOSYAL HAKLARDAN FAYDALACAĞINI BİLİYOR İŞ VERİLMEK ZORUNDA PARAYARDIMLARI ,çocuk kreş paraları diğer sosyal yardımlar,BİR ÇOK KURULUŞ VE DERNEKLERDEN ,850 EURO GİBİ KAFADAN BU SEBEPLE AVRUPA SURİYELİLERİN ÖNÜNÜ ,TÜRKİYE İLE KESMEK ZORUNDA BU ÇOK ZOR BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN SURUYELİ YADA DİĞER ÜLKELERDEN GELEN SIĞINMACILARI HEMEN KENT YAŞAMINA BÜRÜMEK YERİNE ONLARA ÜLKELERİNİ SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRETMELİYİZ YOKSA AVRUPA DAHA BURAYA POSTALIYOR BİZ ALTINDAN EKONOMİK OLARAK VE SOSYAL ANLAMDA KALKAMAYIZEĞER AKP BU SİYASETİ YÜRÜTEMEZSE ÇOK OY KAYBEDECEK AMA BURADAKİ DURUMU KONTROL EDERDE HER MÜSLÜMAN KENDİ ÜLKESİNE SAHİP OLMAYA ÇAĞIRSA BU ONLAR AÇISINDA DA BİZİM AÇIMIZDANDA İYİ OLACAK YOKSA İNSANLAR ORTADOĞUBAŞKA ÜLKELERE KAÇMAYI ÖZENDİRMİŞ OLUCAZYAZIK YANİ...BU AÇIDAN DÜŞÜNELİMYÜKSEK KİRA ALIP KAR ETTİĞİMİZE BAKMALIM İSLAMCI GARDEŞİM
  • SElimSElim1 sa önce
    Valla sayın kurtulmuş,siz göndermezssiniz yine secim yaklaşıyor başladınız yalana dolana ,bu iktıdarın yaptıgı en buyuk yanlış bu kadar surıyeliyi turkiyeye sorgusuz sualsiz almasıdır,kimse din kardesıyız ayakları da yapmasın bunların kardeş mardes olmadıgını ilerleyen yıllarda kafayı duvara vura vura anlayacak herkes,o bölge insanıyla iş yapmış calışmış biri olarak soyluyorum bunu,
  • mücahidmücahid1 sa önce
    çoğunun gideceği veyagönderilebileceği kanaatinde değilim çokları burada evlendi iş kurdu hayatını Türkiye ye göre düzenledi. Çok zor fakat memleketimizde en küçük bir suç işleyeni olursa cezası şiddetli olmalı ve bir daha alınmamak üzere gönderilmeli.
  • arslan köprülüarslan köprülü1 sa önce
    valla esat basta oldugu muddetce kimse esat in yönettigi suriye ye dönmez
  • nostaljinostalji2 sa önce
    Yalan söylüyorlar yalaaan. Hayatları yalan, kandırma,avutma hayal tüccarı olmuş bunlar.Bu ülkeyi yol geçen hanına çevirdiler elini sallayan it kopuk, terörist ,katil,soyguncune kadar yabancı varsa ülkeye girdi. Türkiyenin nüfusunu81 milyondan 92 ye çıkardılar şimdibu nüfusu besleyemiyorlar. Hazıra hazine dayanmaz anlaşılan deniz,para da bitti. artık finanse edemiyorsunuzSuriyelileri .Bize mi sordunuz Beter olun diyoruz size ey hükmet beter olun,Abd kapılarında para ve yatırım dileniyorsunuz , beter oLun diyoruz.
  • LeventbayLeventbay2 sa önce
    Artık çok geç mumaaannn . Her konuda yatırımlarınızdan tutta , egitime kafar pazardan tutta köprüleri havalimanları özelleştirmelerinize kadar hatalarla dolu yada kasıtlarla gelecek nesile verilecek çok hesabınız car biz ölüp gidecegiz ama sizin yarattıgınız borçlar kalacak . Bu suriyeli işide aynı artık gitmezler coluk çombalak mahalle aralarına yerleştiler. Sen geç bunları numan bir kalemde geç bu işleri
  • karamanlıkaramanlı2 sa önce
    dün gitsin diyenlere küfrediyordunuz. seçim hatrına oy kaygısı ile nabza göre şerbet.
  • SavasSavas2 sa önce
    Adamlara vatandaslik verin sonra geri gondercez diyin. Bu arada secimmi var
  • SözSöz3 sa önce
    Sayin bakan sizi tebrik ve basilar dilerim Kültürmüz kaideyi istisna durumlar haric Söz verilise namustur
  • ÜmitÜmit3 sa önce
    Akp ye artık güvenmi kaldı vatandaşa kaçıncı gönderecez yapacaz yapıyoruz deyişleri unutdum RTE da meclis açılsın idam Meclis’e gelecek diyordu ne oldu yalanlarınıza doyduk
  • MisaMisa3 sa önce
    Demek ki neymis , muhalefet soyledi diye muhalefet edilmez dogru dogrudur .dort Milyon insan ulkenin yapisini kulturunu duzenini degistirir ,Sorun olur Bela olur
  • CavidanCavidan4 sa önce
    Yollamayida gectim daha fazla suriyeli gelmese bari.avrupanin abd nin bize attigi en buyuk kazik bu 4milyon suriyeli.ben inanmiyorum gideceklerine keske gitseler
  • SmaelSmael4 sa önce
    Bu saatten sonra nah gonderirsiniz.Onlar Turkiyeye civi cakti
  • TalipTalip4 sa önce
    Zamini geliyor türkiyenin Kontrolündeki Bölgelere dönecekler, zaten Türkcede konusuyorlar. Ilerde Hatay gibi Oylamaya tabi tutulursa o za,man Suriyeliler kendileri karar verecekler alistiklari Türkiye'ye baglanacaklar yoksa Suriye'ye mi.
  • Vuslat Vuslat 4 sa önce
    Onumuzdekidonemdediginizhedef2023 u mu kastedesinizsayinkurtulmuş
  • ATATURKCUATATURKCU4 sa önce
    SOZ VERIYORUM SURIYELILERI VE AFGAN IRAKLILARI GERI YOLLAYIN BEN 1 KEREYE MAHSUS AKP YE OY VERECEGIM NAMUS SOZU VERIYORUM.
  • At gözlüğü AtAt gözlüğü At4 sa önce
    Dili sürçmüş olmalı Numan Bey'in.4 milyon Suriyelinin oyunu almak diyecekken.

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