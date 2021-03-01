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Siyaset Numan Kurtulmuş: Milletimiz vesayet odaklarını bertaraf etti
Siyaset

Numan Kurtulmuş: Milletimiz vesayet odaklarını bertaraf etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubatçılar neyi hedeflediyse milletin tersini gerçekleştirerek, darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:03:00 -
Numan Kurtulmuş: Milletimiz vesayet odaklarını bertaraf etti

Darbenin, aziz milletin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesiyle tarihin çöplüğüne gömüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir” dedi.

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