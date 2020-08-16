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Aktüel

Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 13:44:14 -
Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün dünyanın, Anadolu irfanına her zamankinden çok ihtiyacının olduğunu belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Bizim yolumuz, irfan mektebinin yoludur. Bu yol, birliği, beraberliği, kardeşliği çoğaltan bir yoldur. Bu yolun büyük erenlerinden Hacı Bektaş Veli'yi vuslatın 749. yılında rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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