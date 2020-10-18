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Siyaset Numan Kurtulmuş: Dünya, Ermeni kalleşliğine sessiz!
Siyaset

Numan Kurtulmuş: Dünya, Ermeni kalleşliğine sessiz!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:20:00 -
Numan Kurtulmuş: Dünya, Ermeni kalleşliğine sessiz!

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terör devleti Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir’deki masum sivilleri hedef alan alçak saldırısını lanetliyorum, kınıyorum. Ermenistan’ın bu kalleşliklerine sessiz kalan uluslararası camiaya rağmen Türkiye olarak her zaman, her şartta Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı. Öte yandan, TÜGVA Genel Merkezinin düzenlediği ödül törenine video konferansla katılan Kurtulmuş, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin, “Allah’a çok şükür Ayasofya’yı hep beraber açtık. Uzun yıllar süren o uzaklaşma, Türkiye’nin köklerinden uzaklaştırılmasının sembolüydü.”

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