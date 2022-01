Numan Kurtulmuş açıkladı! AK Parti kaçıncı sırada?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''En son bir grup başkanvekilinin kalkıp 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimi için orta çağ zihniyeti demesi bununla yetinmeyip fizikten ne anlarlar, matematikten ne anlarlar bunlar tam bir karanlıktır demesi tam bir zırcahilliktir.'' ifadelerini kullandı.

Biz seçimi bir kere her halükarda 2023'ün Haziran ayında olacak. Erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Biz parti olarak da her zaman seçime hazır vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde, haftanın her günü arkadaşlarımız sahada çalışmaya devam ediyor. Bakanlarımız, partimizin genel başkan yardımcıları, zaten Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, sürekli sahada farklı illeri dolaşarak hem teşkilatlarımızı hazır hale getiriyoruz hem vatandaşlarımız arasında isteklerini, taleplerini, beklentilerini, tenkitleri varsa bunları dinliyoruz. Toplumun farklı kesimlerine dokunarak 2023'ün hazırlıklarını, hemen ardından gelecek olan 2024’ün hazırlıklarına başlamış vaziyetteyiz.

Türkiye’deki şu anda yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci partidir. Zor bir dönemden geçiyor muyuz, geçiyoruz. Dünyada pandemiyle birlikte başlayan, hemen hemen bütün ülkelerde ekonomik anlamda, toplumsal alanda ciddi sıkıntıların olduğu bir dönemden geçtik. Türkiye de bundan bir şekilde etkilendi. Geçen süreç içerisinde özellikle aralık ayında yaşadığımız dövizdeki aşırı dalgalanmalar ve bunun ortaya çıkarmış olduğu hayat pahalılığının vermiş olduğu bir takım vatandaşımızın üzerindeki olumsuz etkileri biliyoruz. Ama sonuç itibarıyla da burada bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle, gayretle bir mücadele verildiğini vatandaşımız da görüyor. Bu anlamda dövizin tekrar aşağıya doğru gelmeye başlamış olması, Türkiye’de asgari ücrette vatandaşımıza çok güçlü bir desteğin verilmesi, devlet memurlarının maaşlarının artırılması, aynı zamanda temmuz ayında yeniden güncelleneceğinin Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha ifade edilmesi, yani şu muhalefet propaganda yapmaya çalışıyor ama şu anda yaşanan eksiklikler, olumsuzluklar neyse bunların hepsinin farkındayız. Bunun giderilebilmesi için bütün imkanları seferber ederek vatandaşımızın hayat pahalılığı karşısında alım gücünün azalmaması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz.

Demokrasiyle teröri yan yana getirmek en büyük düşmanlıktır

Dünyanın hiçbir yerinde silahla, bombayla, terörle, anarşiyle demokrasi yan yana durmaz. Ben demokratım ama silahla bunu yapacağım, olmaz. Bomba patlatacağım, adam öldüreceğim, dağda mücadele vereceğim ama ben demokratım, olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Dolayısıyla demokrasiyle silahı, terörü, terör örgütlerini yan yana getirmek demokrasiye yapılacak en büyük düşmanlıktır. Sadece o hanımefendi için değil, terörle bu anlamda içli dışlı olan, gölgesinde resim çektiren ve irtibatları belli olanların gerçekten demokrasiye zarar verdiklerini, oy aldıkları kitlelerin de hakkını korumak yerine onların da aleyhine bir siyasi anafor oluşturduklarını görmeleri lazım.

Bunu Kılıçdaroğlu ya da bir başka birisi sakın ha üstünü örtmeye kalkmasın. Bu açıktır, tarife bile ihtiyaç yoktur. Terörle, silahla, bombayla demokrasi yan yana gelmez. Gelir diyen yalan söylüyor, gelir diyen demokrasiye en büyük ihaneti yapıyor.

Eli silahlı bir teröristle resim çektiren birisinin varlığı izah edilemez, demokratik kurallar içerisine sokulamaz. Ama madem böyle bir şey söylüyorlar, 2017’den sonra ne olduğunu hatırlatmak isterim. Terörün niçin bölgemizde yoğunlaştığını görmeden, yani PYD’nin, YPG’nin, DEAŞ’ın, diğer terör örgütlerinin, bir takım uluslararası güçler tarafından, hatta müttefikimiz olduğunu bildiğimiz, zannettiğimiz bir ülkenin resmi dairelerinde bile onların sözde elebaşlarının nasıl ağırlandığını, onlara nasıl silah, lojistik, istihbarat, askeri destekler verildiğini bilmeden konuşmamak lazım. Herhalde bunların hepsini sayın Kılıçdaroğlu da biliyordur. Gerçi bir zamanlar PYD/YPG Türkiye karşıtı değildir, Türkiye’ye saldırı mı? Diye demeçler de vermişti.