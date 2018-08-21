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Numan Kurtulmuş, ABD'ye karşı alınacak tedbirleri açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin ekonomik operasyonlarına karşı atılacak adımları '4 alanlı plan' şeklinde açıkladı.

21 Ağustos 2018 Salı 21:41
Numan Kurtulmuş, ABD'ye karşı alınacak tedbirleri açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin ekonomik operasyonlarına karşı atılacak adımları açıkladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kurtulmuş, ABD ’den Türkiye’ye bir ekonomik saldırının olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, dünyanın farklı bir dönemin içinde olduğunu belirterek yaşananları 'Ticaret savaşları' olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonlarına karşı yapılması gerekenleri '4 alanlı plan' şeklinde açıkladı.

Kurtulmuş'un açıkladığı önlemlerde, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, orta vadede Çin ile yakınlaşmanın tamamlanması, Rusya ile var olan ilişkilerin devamının sağlanması ve Türkiye'nin kendi içinde yapması gereken yapısal dönüşüm yer aldı.

Kurtulmuş, ardından bundan sonrasında yapılması gerekenleri “4 alanlı plan” şeklinde niteleyerek şöyle sıraladı:

AB İLE YENİDEN

Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden düzenlenmeli. AB tarafından gelen sinyaller önemli, bu pratik olarak da ekonomi açısından olumlu sinyaller yaratıyor. AB ile biran önce gerilim yaratan çatışmacı faktörleri ortadan kaldırmalıyız.

ÇİN YAKINLAŞMASI

Orta vadede Çin ile yakınlaşmayı tamamlamalı. “Yeni kuşak, yeni yol” projesini Çin de çok önemsiyor. İlişkilerde önemli bir aşamaya gelindi, bu yıl çok sayıda Çinli turist de gelmeye başladı. Bundan sonrasında tempoyu arttırıp hızlı gidilmeli.

RUSYA VE ABD İLİŞKİLERİ

Rusya ile var olan ilişkilerin devamı sağlanmalı. Bölgesel işbirliği geliştirilebilir. Ki gelişiyor da. ABD ile PKK ve PYD konusunda yaşanan muamma da bitirilmeli. Menbiç konusu askeri açıdan iyi gidiliyor. Ancak bu yeterli olmamalı. Tabii, milli paralarla ticaret, altına dayalı yeni para sistemi, Türkiye’nin BRICS’e üyelik niyeti, Rusya ve Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi ABD’yi telaşlandırmış olabilir. Ama ABD, Türkiye ile ilişkilerini asla koparamaz. Unutmaması gereken, karşılarında bundan böyle bir emir kulu Türkiye artık karşılarında yok. İlişkiler buna göre yeniden tesis edilmeli. Bölgede zayıflamış bir Türkiye’nin ABD’ye fayda getirmeyeceği, bu bölgedeki birçok direncini kaybedeceğini de görmeli.

YAPISAL DEĞİŞİM

Dördüncü alanı önemsiyorum, Türkiye kendi içinde bugüne kadar yapması gereken yapısal dönüşümü ve değişimi de ekonomik alanda gerçekleştirmek zorunda. Bunun daha ileriye ötelenecek hali kalmadı, biran önce hayata geçirilmeli.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 21:41
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