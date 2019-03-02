Nükleerde dev buluşma 5 Mart’ta

Nükleer santraller sektörünün en büyük buluşması olan 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, 5 Mart 2019’da Pullman İstanbul Convention Center’da kapılarını açıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenecek iki günlük etkinliğe dünyaca ünlü firmaların temsilcileri katılacak. Güney Kore’den 22, Almanya’dan 16, İspanya’dan ise 15 firmanın iştirak edeceği fuar ve zirvede bu yıl Türk firmalarını önemli ticari işbirliği fırsatları bekliyor.