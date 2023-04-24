Nükleer silah anketinde çarpıcı sonuç: Yüzde 56,5
Güney Korelilerin yüzde 56,5'inin "Kuzey Kore'nin nükleer füze tehditleri karşısında" nükleer silah geliştirilmesini desteklediği ileri sürüldü.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli araştırma şirketi Realmeter, ülkede nükleer silah geliştirme çalışmalarına yönelik kamuoyu tepkisini araştırdı.
1008 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 56,5'i kendi nükleer silahlarını yapmayı desteklediklerini ve konunun Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak zirvede tartışılması gerektiği görüşünü savundu.
Nükleer çalışmaları destekleyenlerin yüzde 45,2'si "Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşılık verilmesi" gerektiği için kendi nükleer silahlarının yapılmasını destekledi.
Öte yandan, ankette, katılımcıların yüzde 40,8'i ise nükleer geliştirme çalışmalarına karşı çıktı.
Nükleere karşı çıkan grubun yüzde 44,2'sinin de nükleer geliştirmesi halinde Güney Kore'nin uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle buna itiraz ettiği görüldü.
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