Nükleer savaş çıkarsa ne olur? Bilim insanlarından korkutan öngörü: Sadece o ülkeye bir şey olmayacak

Amerikalı, Norveçli ve Almanyalı iklim bilimcilerden oluşan bir kolektif, ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkması durumunda 5 milyar insanın hayatını kaybedeceğini öngördü.



Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, nükleer savaşın ilk anlarında doğrudan hayatını kaybedecek insan sayısı 360 milyon olacak.

Ancak savaş nedeniyle başgösteren açlık nedeniyle bu sayı süratle tırmanarak 5 milyara ulaşacak.



Bilim insanları iki ülke arasında yaşanacak nükleer savaş sonrasında tarımın nispeten etkilenmeden devam edebileceği tek toprak parçasının Avustralya olacağı kanısında.