Nükleer saldırı mı dolar mı? Ramazan Kurtoğlu korkunç simülasyonu açıkladı

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, dolarla ilgili dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kurtoğlu, doların küresel dünya üzerinde etkisine ve ABD için ne derece önemli olduğunu anlattı.

İşte Ramazan Kurtoğlu'nun o açıklamaları:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir simülasyonda bir soru soruldu.

'Amerika Birleşik Devletleri nükleer bir saldırıya uğrasa mı daha büyük risktir, dolar küresel rezerv para olmaktan çıkarılsa mı?'

El cevap: Küresel ezerv para olmaktan çıkarılması Amerika Birleşik Devletleri için daha büyük risktir.

O zaman karar: Doların küresel rezerv parası olmaktan çıkarılmasına sebep olacak her hadise savaş sebebidir.

İşte buradan baktığımızda değerli dostlar; dün, yarın ve bugün yaşanıyor. Müthiş bir Londra-Şanghay eksininde bir diğer Washington DC-Berlin eksininde büyük bir mücadele var. Bu mücadelede ülkeler kendi durumlarına göre pozisyon alıyorlar ve önümüzdeki birkaç yıl içerinde ani değişimler olacak. Kimse, kimin galip çıkacağını bilmiyor.

Ama bir gerçek var ki dünya üçüncü bir paranın ve bunun sahibinin kimin olacağının sıkıntısını yaşıyor."