Nükleer iki yüzlülük! Zafer Şahin'den Baykam'a tokat gibi cevap

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu ve elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili tartışmaların ele alındığı Tarafsız Bölge programında Bedri Baykam, Türkiye'deki nükleer ve termik santrallere yönelik eleştirilerine gazeteci Zafer Şahin, Avrupa ve dünyadaki nükleer santraller ve enerjideki payları ile cevap verdi.

"Denizli, Sinop, Amasra ve Akkuyu'ya yönelik vatandaşlar tepki veriyor"

Elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik eleştirilerin tartışıldığı programda Bedri Baykam, Türkiye'deki termik ve nükleer santral yatırımlarına karşı çıkarak "Denizli, Sinop, Amasra ve Akkuyu'ya yönelik vatandaşlar tepki veriyor. O insanlarla konuşulsun gerekirse onlar gelsin burada yaşadıkları ve yaşayabilecekleri zararları anlatsın. Bu konuda halkımız şaşırtıcı derecede duyarlı. " dedi. Baykam, öneri olarak da güneş, rüzgar, doğalgaz ve elektriğin devletin fiyatını kontrol ettiği mecralara çekilmesi gerektiğini savundu.

"HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız"

Gazeteci Zafer Şahin ise "nükleeri yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız" diye sordu. Şahin, Fransa'nın elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini nükleerden karşıladığını, Slovakya ve Ukrayna yüzde 54'ünü, Macaristan yüzde 49'unu, Belçika yüzde 47'sini tüm AB ülkeleri için de nükleerin elektrikteki payının yüzde 25 olduğunu söyledi.

"Son derece çevreci bir tesis için ortalık ayağa kalktı"

Enerjiyi çeşitlendire olmadan maliyetlerin düşürülemeyeceğini dile getiren Şahin, Saros'da Türkiye'nin doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için doğalgaz depolama tesisi kurmaya çalıştığını belirterek "Son derece çevreci bir tesis için ortalık ayağa kalktı. Haluk Levent devreye girdi, Yunanistan'dan sanatçılar geldi. Saros'a bunu kuramazsınız dediler. Ancak tam Saros'un karşısında 70 kilometre ilerisinde Dedeağaç'ta Yunanistan Avrupa Birliği desteği ile aynı tesisi kuruyor ve hiçbir tepki yok." dedi.