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"Nükleer anlaşmayı kurtarmak için vakit var"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için daha zaman olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
"Nükleer anlaşmayı kurtarmak için vakit var"

Münübe Yılmaz

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brüksel’de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada “İran halen daha nükleer bomba elde etmekten bir yıl uzak durumda. Zaman daralsa da daha anlaşmayı kurtarmak için küçük bir fırsat var” ifadesinde bulundu. İran ve Amerika arasındaki tansiyonu düşürmek için yapılabilecekler ve anlaşmanın çökmesini önlemek konularına değinilen toplantıda, bir süre sonra İngiltere’de Başbakan koltuğuna oturması beklenen Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Amerika’nın da üzerinde durduğu İran’ın bölgedeki etkisinin azaltılması konusuna destek verdiğini söylese de Washington’un mevcut yaklaşımına karşı çıktı. İran'ın anlaşma kapsamında kendisine tanınan hakkın üzerinde uranyum zenginleştirmeye başladığını ilan etmesi ile ilgili İran’a yönelik cezai bir yaptırım olup olmayacağı sorusuna da İçevap veren Hunt, bu konuda bir denetim mekaznizması olduğunu ve incelemeler sonunda adım atılacağını söyledi. Hunt, “Amerika ve İngiltere küresel barış ve refah konusunda 75 yıldan uzunca süredir birlikte çalışıyorlar ama bazen dostlar da farklı fikirlerde olabilirler. Bu nokta bizim aynı fikirde olmadığımız ender alanlarda biri. Ama bu yine de barışı temin etmek için yakın çalışmayı sürdürmeyeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
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