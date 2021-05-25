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Dünya Nükleer anlaşma görüşmelerinde sona yaklaşılıyor
Dünya

Nükleer anlaşma görüşmelerinde sona yaklaşılıyor

İran ve ABD arasında soruna dönüşen nükleer santraller için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Avustralya'nın başkenti Viyana'da devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde tamamlanacağı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 21:25:00 -
Nükleer anlaşma görüşmelerinde sona yaklaşılıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından AB Dış İlişkiler Servisi basın biriminden Alain Georges Matton, AB delegasyonu tarafından hazırlanan basın açıklamasını gazetecilere okudu.

Açıklamada, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki teknik anlaşmanın bir ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi için oluşturulan uzman gruplarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, arabulucu konumundaki AB’nin nihai bir anlaşmanın şekillenebilmesi için hem KOEP'ye taraf ülkeler hem de ABD ile görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Nihai karar için çabalar iki katına çıkartıldı

Açıklamada, "Viyana görüşmelerinin nihai hedefi olan KOEP'nin tam ve etkin bir şekilde uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya olası dönüşünün sağlanması için çabaların iki katına çıkartıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam olarak uygulanması için yapılan görüşmelerin 5'inci ve büyük ihtimalle son oturumunun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ulyanov, "Katılımcılar, kalan sorunları çözmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve müzakereleri mümkün olan en kısa sürede başarıyla tamamlamaya hazır olduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

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