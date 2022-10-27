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Medya Nükhet Duru bile isyan etti!
Medya

Nükhet Duru bile isyan etti!

68 yaşındaki Nükhet Duru, önceki gün bir markanın defilesine katıldı. Muhabirlerle sohbet eden Nükhet Duru, çok konuşulacak tayt çıkışında bulundu. Duru, taytla ilgili olarak "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'dur' deyin" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:38:00 -
Nükhet Duru bile isyan etti!

68 yaşındaki Nükhet Duru, önceki gün bir markanın defilesine katıldı. Muhabirlerle sohbet eden Nükhet Duru, çok konuşulacak tayt çıkışında bulundu. Duru, taytla ilgili olarak "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'dur' deyin" diye konuştu.

Duru, önce bir hazır giyim markasının defilesine katıldı, sonra bir otelin davetinde sahne aldı. Duru, kadınların son dönemde moda olan tayt giymelerinden duyduğu rahatsızlığı belirtti. Ünlü isim ilginç açıklamasıyla kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı, bazı hemcinslerini kızdıracak açıklamalar yaptı. Duru taytla ilgili olarak, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama n’olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." diye konuştu.

 

 

 

 

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