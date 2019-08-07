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Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte CHP’lilerin Kaz Dağları’ndaki villaları!

“Kaz Dağları para için yok ediliyor” algısı oluşturanların başında gelen CHP’nin önde gelen isimleri, söz konusu bölgede çoktan villalarını, arazilerini kapmış!.. CHP’li Kadıköy eski Belediye Başkanı Nuhoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, İBB Başkanı İmamoğlu gibi isimlerin, Kaz Dağları’nda villası olduğu ortaya çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:54

Kaz Dağları yok ediliyor” algısıyla, kamuoyu kışkırtılmaya çalışılıyor. İşin perde arkası ise gerçekleri gözler önüne seriyor. Kaz Dağları’na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken, sanki çalışmalar Kaz Dağları’nda yapılıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Çarpıcı olan ise, bu olaya itiraz edenlerin birçoğunun Kaz Dağları’nda milyon dolarlık villaları ya da arsaları olması!..

A Haber muhabiri Vedat Sezer, Kaz Dağları'nın bulunduğu bölgeden yayın yaptı. Çanakkale TAR-İŞ Kooperatif Başkanı Zahit Mert A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bu işte ya büyük bir yanlışlık var ya da bilgisizlik var" diyen Zahit Mert, Kirazlı ve Balaban tepesinin Kaz Dağları'yla hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

“CHP’lilerin villaları, arazileri var”

Kaz Dağları'nda CHP'lilerin villalarının olduğunu belirten Zahit Mert, şunları söyledi:

Arkamızda gördüğümüz binalar Kadıköy eski Belediye Başkanı Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyündeki villası, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın alasını Kaz Dağlarını katledenler çok açık net ortada. Bu yapılanlar tiyatro diye düşünüyorum.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:54
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  9. Çanakkale TAR-İŞ Kooperatif Başkanı Zahit Mert

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