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"Nüfusun yüzde 60'ına gaz ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "81 il ve 510 ilçede gaz arzı bulunuyor, nüfusun yüzde 60'ına gaz ulaşmış durumda. Artık köy muhtarları soruyor. Sırayla hepsini yapacağız"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:16
"Nüfusun yüzde 60'ına gaz ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazın yayılmaya devam edeceğiniz belirterek "81 il ve 510 ilçede gaz arzı bulunuyor, nüfusun yüzde 60'ına gaz ulaşmış durumda. Artık köy muhtarları soruyor. Sırayla hepsini yapacağız." dedi.

Dönmez, Üsküdar’da bulunan Ata-2 Sitesi Tapu Töreni’ndeki konuşmasına site sakinlerine "Hayırlı olsun" dileğinde bulunarak başladı. Sitenin tapu sorununun 35 yıllık bir hikayesi olduğunu söyleyen Dönmez, kördüğüm haline gelen bu sorunun sabırla çözüldüğünü ve bugüne ulaşıldığını anlattı.

Dönmez, 1994'te İstanbul Gaz Dağıtım Ticaret ve Sanayi AŞ'de görev yaptığı zaman siteye doğal gaz ulaştırılması konusunda da yaşanan sorunları yakinen takip ettiğini anımsattı.

İstanbul'un artık Adalar dahil tüm ilçelerinde ve köylerinde gaz arzının bulunduğunu aktaran Dönmez, "Birçok küçük Avrupa ülkesinden daha büyük bir şehir İstanbul ve köylerine kadar gaz götürülmüş durumda." ifadesini kullandı.

Dönmez, İstanbul'un yanı sıra Anadolu'da da halkın "Beldemize ne zaman gaz getireceksiniz?" diye sorduğuna dikkati çekerek "81 il ve 510 ilçede gaz arzı bulunuyor, nüfusun yüzde 60'ına gaz ulaşmış durumda. Artık köy muhtarları soruyor. Sırayla hepsini yapacağız." dedi.

Diğer yandan İstanbul'un kent sorunlarını bilen, kabiliyetli, vizyoner insanlar tarafından yönetildiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Şimdi de Sayın Binali abimiz hizmete talip oldu. İstanbul'un sorunlarını tek tek çözeceğine inanıyorum. Tüp geçitler, üçüncü köprü, duble yollar, sağlık hizmetleri hepsi hayaldi gerçek oldu. Savunma sanayisinde uçağın lastiğini yapamayan bir ülkeden insansız hava aracını, helikopterini, topunu tankını yapan bir ülke haline geldik."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:16
  1. Doğal Gaz
  2. Doğal gaz arzı köylere de ulaşacak
  3. enerji
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  5. İstanbul

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