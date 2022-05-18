NTV spikerinden acı haber! Hayatını kaybetti
Bir süredir meme kanseri tedavisi gören NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
Kansere yenik düştü
Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin ekran yüzü Yurt, 39 yaşında meme kanserine yenildi.
İstanbul'da 1983 yılında doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Mesleğe Habertürk televizyonunda başlayan Yurt, ardından 2010'da NTV'ye geçti.
Yurt, 2013'te anne olmuştu.
"Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum"
Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Fahrettin Altun mesajında, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.