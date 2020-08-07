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Spor

N'Sakala'dan taraftarları heyecanlandıran hareket

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan N'Sakala, sosyal medya profiline kartal simgesi koyarak Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:05:00 - 2020-08-07 09:07:03
N'Sakala'dan taraftarları heyecanlandıran hareket

Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabrice N'Sakala, sezonun sona ermesiyle bonservisini eline aldı.

Bonservisini eline alan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli sol bek, sosyal medya hesabındaki kişisel bilgiler kısmına 'kartal' ve 'dolan kum saati' simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını göstermiş oldu.

Siyah-beyazlıların, yıllık 800 bin euro maaş alacak olan 30 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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