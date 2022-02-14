İşte bebeklerde ve çocuklarda uyku düzeni sağlamanın püf noktaları…

Yeni Akit/Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, bebeklerde ve çocuklarda uyku düzeni oluştururken yapılan hatalardan bahsetti, ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Gece korkuları uykularını bölüyor

Çocuklardaki uyku ihtiyacının yaşlara göre değişiklik gösterdiğini belirten Çocuk - Ergen Psikolog Elvin Akı Konuk, “2 yaşa kadar olan çocuklarda uyku süresi ortalama 14 saat, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda 11-13 saat iken 6-13 yaş arasındaki çocuklar için ise 9-11 saat uyku ihtiyacını karşılamak için yeterli oluyor. Özellikle bebeklik ve ilk çocukluk döneminde uykuda sıklıkla bölünmelerin olması normaldir. Doğumdan itibaren çocuklarda kesintisiz uyku 2-2,5 yaşa kadar beklenmez. Ancak ilerleyen yaşlarda görülen uyku bölünmelerinin nedeni sıklıkla odanın ses, ışık, sıcaklık gibi fiziksel koşulları, gece korkuları veya gece terörü gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor.” dedi.

‘Ben buradayım’ diyerek çocuğa güven verilebilir

Çocuk - Ergen Psikolog Elvin Akı Konuk, bazı çocukların yalnız başına uyumayı tercih etmediklerini ya da gece uykudan uyanıp anne babalarının yanında uyumak istediklerini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gibi durumlarda zorlayarak tek başına uyutmaya çalışmak ve ‘korkacak bir şey yok’ gibi söylemler çocukların daha fazla gece korkusu geliştirmelerine neden olabiliyor. Özellikle küçük yaş grubundaki çocukları tek başına uyumaya dair duygusal olarak ikna etmek için ebeveynlerin güven sağlaması gerekiyor. ‘Ben buradayım’, ‘İstediğin zaman yanıma gelebilirsin, seslendiğinde seni duyabilirim’ gibi cümleler ile çocukları rahatlatmakta fayda var. Ayrıca bir çocuğun yalnız başına yatabilmesi için odasını sevmesi, odasında uyku dışında da vakit geçirebilmesi, odasına karşı güven hissedebilmesi ve bununla birlikte çocuğun ebeveynle olan ilişkisi de çok önemlidir. Eğer bu ilişkide çocuk uyku dışında da ebeveynden ayrı kalmakta zorluk yaşıyorsa ve ebeveyn olmadan bir şey yapmak istemiyorsa uzman desteği alınması faydalı olacaktır.”

Sağlıklı uyku için odanın fiziksel koşulları önemli

Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabilmek için öncelikli olarak odanın fiziksel koşullarının doğru biçimde düzenlenmiş olması gerektiğini belirten Konuk, “Çocuğun uyuyacağı odanın sessiz, karanlık veya loş olması ve uyku için uygun sıcaklıkta olması gerekiyor. Ayrıca çocuk sağlıklı bir uykuya dalabilmesi için gün içinde gerekli fiziksel enerjiyi harcamış olmalı. Ancak uykudan önce yapılan koşmak, dans etmek gibi aşırı enerji harcatan aktiviteler çocuklarda uykuya geçişi zorlaştıracaktır.” diye konuştu.

Uyku öncesi rutini oluşturulmalı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk - Ergen Psikolog Elvin Akı Konuk, sağlıklı bir uyku düzeni için uyku ve uyanma saatlerinin her gün aynı olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocuğun uyuduğu saat kadar uyandığı saat de aynı derecede önemli. Uyku saatleri yaş dönemine göre ortalama saatlerde olmalı ancak çocuk kaçta uyursa uyusun sabah kalkması gereken saatte mutlaka uyandırılmalı. Bununla birlikte sağlıklı bir uykuya geçiş süreci için çocukla birlikte uyku rutini oluşturulmalı. Diş fırçalamak, pijamaları giymek, yatağa yatmak, kitap okumak ve uykuya geçmek gibi rutinler, uykuya geçmeden önce her gün tutarlı biçimde yapılacakların sırasıyla gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Bir süre sonra rutin başladığında çocuk uyku zamanının geldiğini hatırlıyor olacaktır. Her konuda olduğu gibi çocuklara belirli alışkanlıkları kazandırırken anne babaların kararlı, sabırlı ve tutarlı davranmaları uyku alışkanlığı kazandırmak için de büyük önem taşıyor.”

Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk