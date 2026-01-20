Novamer üç markayı tek çatı altında buluşturdu

Otomotiv perakendeciliğinde yeni bir oyuncu İzmir’de sahneye çıktı. Türkiye otomotiv perakendeciliğinin deneyimli isimlerinden Rikardo Aliberti, Mahmut Özgener ve Enrico Aliberti’nin kuruculuğunu üstlendiği Novamer Otomotiv İzmir’de faaliyetlerine başladı. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübeden doğan vizyonuyla öne çıkan şirket, Citroën, Peugeot ve Opel markalarının yetkili satış ve yetkili servis hizmetlerini tek çatı altında sunuyor. Kusursuz, şeffaf ve güven odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına start veren şirket, bugünün beklentilerini eksiksiz karşılamanın ötesinde, geleceğin otomotiv deneyimini bugünden inşa etmeyi hedefliyor.

Otomotiv sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyim ve stratejik vizyonun birleşimiyle kurulan Novamer Otomotiv İzmir’de faaliyetlerine başladı. İsmini Latince’dekiyeni parlayan yıldız anlamına gelen Nova kelimesinden alan, sektördeki tecrübeleri ve liderlik bakış açılarıyla öne çıkan kurucuları RikardoAliberti, Mahmut Özgener ve EnricoAliberti’nin ortak vizyonu doğrultusunda ortaya çıkan Novamer Otomotiv, İzmir’de otomotiv perakendeciliğinde yeni nesil bir anlayışı temsil ediyor.

Satıştan satış sonrasına kadar şeffaf ve kusursuz hizmet anlayışı!

Citroën, Peugeot ve Opel markalarının yetkili satış ve yetkili servis hizmetlerini tek çatı altında sunmaya başlayan Novamer Otomotiv, müşterilerine yüksek standartlarda ve bütüncül bir otomotiv deneyimi vadediyor. RikardoAliberti, Mahmut Özgener ve EnricoAliberti’nin otomotiv sektöründeki önemli tecrübesiyle yenilikçi vizyonunu ortaya koyan Novamer Otomotiv, kaliteyi, güveni ve sürdürülebilir değeri yalnızca bir hedef olarak değil, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor. Teknolojiyle entegre edilmiş satış süreçleri, modern servis altyapısı ve alanında uzman ekipleriyle şirket; satıştan satış sonrasına kadar tüm temas noktalarında kusursuz, şeffaf ve güven odaklı bir hizmet anlayışı sunuyor. Şirket, bugünün beklentilerini eksiksiz karşılamanın ötesinde, geleceğin otomotiv deneyimini bugünden inşa etmeyi hedefliyor. Otomotiv perakendeciliğinde sektöre tecrübenin rehberliğinde şekillenen güçlü bir vizyon kazandıran Novamer Otomotiv, yatırımlarını güven duyulan, referans gösterilen ve kalıcı değer üreten bir marka olma yolunda yapacak.