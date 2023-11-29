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Spor Nottingham Forest'tan, Fenerbahçe'ye kiralama teklifi
Spor

Nottingham Forest'tan, Fenerbahçe'ye kiralama teklifi

Yeniakit Publisher
2023-11-29 16:03:00 -
Nottingham Forest'tan, Fenerbahçe'ye kiralama teklifi

İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanadı Ryan Kent'e resmen talip oldu. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nottinghan Forest, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak İngiliz kulübüne kesin bir yanıt vermediği öğrenildi.

Nottingham Forest yetkilileri ise Fenerbahçe'den en kısa sürede yanıt beklediklerini Sarı-Lacivertli kulübün resmi makamlarına ilettiği öğrenildi.

İngiliz kulübünün yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun olup olmadığı ise bilinmiyor.

RYAN KENT SICAK BAKIYOR

27 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si ilk 11'de olmak üzere 14 resmi maçta forma giydi. 1 gol ve 1 asiste imza atan Kent, 560 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Ryan Kent'in Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadığı için mutsuz olduğu iddiaları da daha önce yazılıp çizilmişti. Kent'in sezon sonuna kadar Nottingham Forest'te forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

VASATIN ALTINDA KALDI

Bu sezon 14 resmi maçta çubuklu formayı giyen Ryan Kent 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 560 dakika sahada kalan İngiliz sol kanat istenilen performansı bir türlü yakalayamadı. 

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