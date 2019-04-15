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Notre Dame Katedrali ne zaman yapıldı?| Notre Dame Katedrali yangını

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Yetkililer katedralden uzak durulması çağrısında bulundu. Paris’in simge yapılarından olan Katedral'de çıkan yangın Fransa’yı ayağa kaldırdı. Peki, Notre Dame Katedrali ne zaman yapıldı? İşte Notre Dame Katedrali tarihi...

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:57
Notre Dame Katedrali ne zaman yapıldı?| Notre Dame Katedrali yangını

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Yetkililer katedralden uzak durulması çağrısında bulundu. Paris’in simge yapılarından olan Katedral'de çıkan yangın Fransa’yı ayağa kaldırdı. Peki, Notre Dame Katedrali ne zaman yapıldı? İşte Notre Dame Katedrali tarihi...

Fransa'daki Notre Dame Katedrali neden yandı? | Notre Dame Katedrali'nin önemi nedir?

Notre Dame Katedrali ne zaman yapıldı?

Notre Dame Katedrali'nin inşaatı 12. yüzyılda başladı ve 200 yıldan fazla sürdü. Katedral üzerindeki farklı mimari tasarımlar, binanın inşa edildiği zamanların değişiminin kanıtıdır. Katedral 5,500 metrekarelik bir alanı kaplar. Baskın bir Fransız Gotik tasarımına sahiptir. Katedralin göze çarpan özellikleri, dış duvarlara destek sağlayan uçan iskeletlerdir. Sütun desteği olarak işlev gören ve binanın dışını çizen kişisel heykeller. Katedral içinde çeşitli sanat eserleri, kalıntılar ve ortaçağ'dan mobilyalar sergilenmektedir. Notre Dame Katedrali'nde on tane dev çan bulunmaktadır. Çanlar, kilisede çeşitli etkinliklerde ve hizmetlerde kullanılır.

Notre Dame Katedrali nerede? | Notre Dame Katedrali yangını

Notre Dame Katedrali dünyanın birkaç Gotik Katedrali'nden biridir. Katedralin heykeller yıllar boyunca hayatta kalmış olan eski sanat tasarımlarını sergiliyor. Notre Dame Katedrali, ‘Taçların Tacı' ve bir ‘Kutsal çivi' de dahil olmak üzere Katolik inancının kutsal kalıntılarını barındırıyor.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:57
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